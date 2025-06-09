Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Jandarma 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal İncirli Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan M.A. ve H.A., Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.A.'nın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. H.A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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