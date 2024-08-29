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Şanlıurfa'da akraba kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi. Ahmet Karabulut'un hayatını kaybetmesiyle birlikte olayda ölü sayısı 3'e yükseldi. İnceleme ve soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi

İlçeye bağlı kırsal Bayırözü Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Karabulut (38) da doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölü sayısı 3'e yükseldi

Ahmet Karabulut'un hayatını kaybetmesiyle birlikte olayda ölü sayısı 3'e yükseldi. Öğle saatlerinde yaşanan olayda ilk olarak ikiz oldukları öğrenilen Turan Akbulut ile Muzaffer Akbulut hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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