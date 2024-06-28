Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da 65 Bin Ton Saman Balyası Yanarak Kül Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde özel bir firmaya ait 65 bin ton saman balyası yanarak kül oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde özel bir firmaya ait 65 bin ton saman balyası yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme kırsal Mahallesinde yaşandı. Özel bir firmaya ait yüz binlerce saman balyası bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden firma yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına almayı başardı.

Yangında yüz binlerce balyadan oluşan 65 bin ton samanın kül olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ceylanpınar Şanlıurfa İtfaiye İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

 Esad'ın 'Girişimlere açığız' mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Esad'ın "Girişimlere açığız" mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title