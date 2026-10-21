Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa'da 63 yaşındaki adam, kaçırıldığı iddiasıyla 7 gün sonra Siverek'te bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da 63 yaşındaki adam, kaçırıldığı iddiasıyla 7 gün sonra Siverek'te bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da kaçırıldığı iddia edilen 63 yaşındaki adam, 7 gün sonra Siverek ilçesinde bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen adam, yakınları tarafından bulunduğu adresten alınarak Eyyübiye ilçesindeki adresine getirildi.

Şanlıurfa'da kaçırıldığı iddia edilen 63 yaşındaki adam 7 gün sonra Siverek ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki Batıkent Deprem Konutları'nda yaşandı. 14 Ekim Çarşamba günü işe gitmek üzere evinden çıkan 63 yaşındaki İbrahim Halil Yüksekyayla, iddiaya göre maskeli kişiler tarafından önce darp edildi ardından da zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Günlerce güvenlik güçleri ve yakınları tarafından aranan Yüksekyayla, 7 gün sonra Siverek ilçesinde bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Yüksekyayla Siverek'te yakınları tarafından bulunduğu adresten alınarak Eyyübiye ilçesindeki adresine getirildi. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzlenme uğruna kendi boğazını kesti

İzlenme tutkusu feci sonla bitti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Genç kızdan 'Cenabet gezmenin zararları nelerdir?' sorusuna bomba yanıt

Genç kızdan "Cenabet gezmenin zararları neler?" sorusuna bomba yanıt
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Daha neler göreceğiz! Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın
Ukrayna savaşını bitirecek kritik buluşma! Witkoff Putin’e yeni teklif sunacak

Savaşı bitirecek kritik buluşma! Putin’e yeni teklif sunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?

"Hayırdır beyler! Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık?"
20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı

Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı