Bozova'da 610 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 610 kök kenevir ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı belirlenen adrese yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 610 kök kenevir ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı