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Şanlıurfa'da kesinleşmiş 6 yıl cezayla aranan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da kesinleşmiş 6 yıl cezayla aranan hükümlü yakalandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ş., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Suruç ilçesinde yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. yakalandı. Suruç ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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