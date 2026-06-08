Şanlıurfa'da kesinleşmiş 6 yıl cezayla aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ş., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Suruç ilçesinde yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. yakalandı. Suruç ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı