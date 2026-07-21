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Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi GAP Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karaköprü yönünden kent merkezi istikametine seyir halinde olan 34 PU 0900, 67 AN 130 ve 63 ADY 428 plakalı otomobiller ve 63 T 0887 plakalı ticari taksi çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İbrahim Halil D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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