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Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.Y. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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