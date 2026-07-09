Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.Y. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı