Henüz 2 yaşındaydı! Korkunç hata minik Leyla'yı hayattan kopardı

Henüz 2 yaşındaydı! Korkunç hata minik Leyla'yı hayattan kopardı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki Leyla, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Leyla'nın hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 yaşındaki Leyla Şaylı, bir kargo aracının altında kalarak hayatını kaybetti.
  • Kargo aracının sürücüsü kaza sonrasında gözaltına alındı.
  • Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde teslimat yapan bir kargo şirketine ait araç, hareket ettiği sırada sürücünün fark edemediği Leyla Şaylı'yı altına aldı.

KURTARILAMADI

Durumu geç fark eden sürücü, çocuğu hemen kargo aracıyla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Leyla kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da 2 Yaşındaki Çocuk Kargo Aracının Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansırken, kargo aracının sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Faruk Omar:

