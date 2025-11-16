Şanlıurfa'da 15 Yaşındaki Çırak Şiddete Uğradı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki işçi, yaş olarak kendisinden büyük olan çalışan tarafından makatından kompresör ile hava basılarak hastanelik edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre atölyede çalışan H.A. isimli şahıs, kendilerinde yaşça küçük olan 15 yaşındaki M.K. isimli çırağın ellerini bağlandıktan sonra makatından kompresör ile basınçlı hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk, yoğun bakımda tedavi görürken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA