Şanlıurfa'da 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T., Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı