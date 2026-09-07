Şanlıurfa’da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa’da hakkında "birden fazla kişiyle birlikte iş yerinden silahla yağma" suçundan 10 yıl 10 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'da hakkında "birden fazla kişiyle birlikte iş yerinden silahla yağma" suçundan 10 yıl 10 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., Karaköprü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. C.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı