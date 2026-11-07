Şanlıurfa Ceylanpınar'da kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ekipleriyle birlikte yapılan ortak çalımla sonucu yakalanan şahıs karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı