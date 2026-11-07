Şanlıurfa Ceylanpınar'da kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan ve kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan şahıs karakola götürüldü.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ekipleriyle birlikte yapılan ortak çalımla sonucu yakalanan şahıs karakola götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı