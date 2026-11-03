Şanlıurfa Ceylanpınar'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 'bir yabancıyı ülkeye sokmak ve ülkede kalmasına imkan sağlamak' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanan hükümlü, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında 'bir yabancıyı ülkeye sokmak ve ülkede kalmasına imkan sağlamak' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalanan hükümlü, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.