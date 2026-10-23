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Şanlıurfa Bozova'da traktörden düşen 74 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti

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Şanlıurfa Bozova'da traktörden düşen 74 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa Bozova'da traktörden düşen 74 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iddiaya göre fıstık bahçesini sürerken kafasını ağacın dalına çarpan 74 yaşındaki adam traktörden düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesini sürdüğü esnada kafasını ağacın dalına çarparak traktörden düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Bozova ilçesine bağlı kırsal Buğluca Mahallesi'nde traktörle fıstık bahçesini süren Hasan Demir'in (74) kafası ağacın dalına çarptı. Dengesini kaybederek yere düşen çiftçi ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı çiftçiyi ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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