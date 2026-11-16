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Şanlıurfa Birecik'te yabancı uyruklu iki grubun bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Birecik ilçesi Merkez Mahallesi Mehmet Emin Alkan Caddesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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