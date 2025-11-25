Haberler

Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama: 1 Yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da adliyenin bodrum katında meydana gelen patlamada 1 zabıt katibi yaralandı. Olay sonrası itfaiye ve polis ekipleri müdahale ederken, yangın kontrol altına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Adliyesi'nin bodrum katında meydana gelen ve 1 zabıt katibinin yaralandığı patlama ile ilgili açıklama yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Haliliye ilçesinde bulunan adliye binasındaki Adli Emanet Deposunda yaşandı. Depoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, polis ve uzman ekipler yönlendirilerek, çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Adliyesi'nin bodrum katında meydana gelen ve 1 zabıt katibinin yaralandığı patlama ile ilgili açıklama yaptı. Vali Şıldak, "Saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Adliye binamızda emanet deposu içerisinde meydana gelen bir patlama ve akabindeki yangın olayı sonucunda bir personelimiz, maalesef bacağından yaralanmıştır. Personelimizin tedavisi şu an hastanede devam etmektedir. Bilinci açıktır. Konu araştırılıyor; yangının, patlamanın sebebi. Şu anda bina boşaltılmış durumda, içerde kalan herhangi personelimiz veya vatandaşımız yok. Biz öncelikle adliye teşkilatımıza, Sayın Başsavcımız nezdinde geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Herhangi başka can ve mal kaybına yönelik risk bulunmuyor. Ekiplerimiz yangını kısa sürede kontrol altına aldı" diye konuştu. - ŞANLIURFA

