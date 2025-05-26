Saniyelerle Ölümden Kurtulan Anlar Kamerada
Başakşehir'de bir otobüse çarpan otomobilin yolcu indiren otobüs ile çarpması sonucu bir kişi son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Saniyelerle ölümden kurtuldu: O anlar kamerada
İSTANBUL - Başakşehir'de cadde üzerinde yolcu indiren otobüse hızla ilerleyen bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bir kişinin otomobil ile otobüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
Kaza, dün Başakşehir Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yolcu indirmek için duraksayan bir otobüse hızla seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken kazada bir kişinin otomobil ile otobüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa