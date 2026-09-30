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Sandıklı'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 900 içimlik madde bulundu

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Sandıklı'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 900 içimlik madde bulundu
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskında peçeteye emdirilmiş yaklaşık 900 içimlik uyuşturucu, 6 pipe ve 1 tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Operasyon, Sandıklı ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yaptıkları iddiasıyla takibe alınan M.A. ve Y.S., isimli şahısların adreslerine baskın düzenlendi. Baskında arama yapan ekipler A4 tabir edilen peçeteye emdirilmiş yaklaşık 900 içimlik uyuşturucu ele geçirildi. Baskında ayrıca 6 adet "pipe" tabir edilen uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 1 adet tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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