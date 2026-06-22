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İki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, M.A.K. (52) yönetimindeki 03 AH 0778 plakalı araç ile M.K. (50) idaresindeki 03 T 5184 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 03 T 5184 plakalı aracın sürücüsü M.K. ile Y.K. (39) ve T.T. (50) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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