Otomobil tarım arazisine girdi: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarım arazisine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.I. (40) idaresindeki 45 AFJ 512 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan tarlaya savruldu.

Kazada sürücü S.I. ile araçta yolcu olarak bulunan M.N.K. (26) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı