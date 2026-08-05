Sandalyeye oturarak kadın sürücünün park etmesini engelledi

Yalova'da bir kafenin önünde sandalyeye oturarak park edecek araç için yer tutan personel ile otomobilini park etmek isteyen sürücü arasında gerginlik yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi Ufuk Sokak'ta iddiaya göre kadın sürücü, otomobilini bir kafenin önünde yol kenarındaki boş park alanına park etmek istedi. Ancak iş yerinin önünde kadın personel sandalyeye oturarak yer tutmak istedi. Bir süre bekleyen sürücü ile kadın personel arasında tartışma yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil park yerine yaklaşmasına rağmen kadın personelin sandalyeyle park alanını işgal etmeyi sürdürdüğü görüldü. Öte yandan, park alanının kafenin bulunduğu binaya ait özel kullanım alanı olduğu öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı