Haberler

Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 83 kilo 50 gram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon, polis kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir ev ve bir araca düzenlenen operasyonda, 83 kilo 50 gram skunk türü uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili sokak satıcısı kişilere yönelik çalışma yürütüldü. Savcılık tarafından verilen izin doğrultusunda önceki gün Sancaktepe ilçesinde bir ikamet ve bir araca baskın yapan polis, 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılara ait ev ve araçta yapılan aramalarda ise 83 kilo 50 gram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan kişiler, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, uyuşturucu operasyonu saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Takip edilen bir araca sevkiyat için yüklenen uyuşturucu ile baskın yapılan evdeki skunk maddeleri ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepkilere dayanamadı! Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt

Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Çin'de nükleer deprem! Gerçek ortaya çıktı, ülkede yer yerinden oynadı
Tepkilere dayanamadı! Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt

Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt
Futbol maçında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Futbol maçında silahlı saldırı: 11 ölü var
Lavaş lobisine operasyon! Örgüt lideri dahil 38 kişi yakalandı

Lavaş lobisine dev operasyon! Örgüt lideri dahil onlarca gözaltı var