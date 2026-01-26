Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir ev ve bir araca düzenlenen operasyonda, 83 kilo 50 gram skunk türü uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili sokak satıcısı kişilere yönelik çalışma yürütüldü. Savcılık tarafından verilen izin doğrultusunda önceki gün Sancaktepe ilçesinde bir ikamet ve bir araca baskın yapan polis, 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılara ait ev ve araçta yapılan aramalarda ise 83 kilo 50 gram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan kişiler, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, uyuşturucu operasyonu saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Takip edilen bir araca sevkiyat için yüklenen uyuşturucu ile baskın yapılan evdeki skunk maddeleri ele geçirildi. - İSTANBUL