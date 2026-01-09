Haberler

Sancaktepe merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, suç unsurları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı ve eş zamanlı operasyonlar ile şüpheliler yakalandı.

İstanbul Sancaktepe merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 4 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucunda, 8 şüpheliye yönelik, Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
