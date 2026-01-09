Sancaktepe merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı
İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, suç unsurları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı ve eş zamanlı operasyonlar ile şüpheliler yakalandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 4 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucunda, 8 şüpheliye yönelik, Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa