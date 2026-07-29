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Sancaktepe’de tıra çarpan araç hurdaya döndü: 2 yaralı

Sancaktepe’de tıra çarpan araç hurdaya döndü: 2 yaralı
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İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ön yolcu koltuğunda oturan kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sancaktepe ilçesi Atayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 33 ASL 669 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeritte park halinde bulunan 26 AGF 753 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarken, yolcu koltuğunda bulunan kişi ise ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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