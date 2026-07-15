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Sancaktepe'de ters yönden gelen otomobil, 2 araca çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Sancaktepe'de ters yönden gelen otomobil, 2 araca çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
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Sancaktepe'de ters yönde ilerleyen bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe'de gece saatlerinde ters yöne girdiği iddia edilen otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 AHE 681 plakalı otomobil ters yönde ilerlediği sırada önce 34 GG 1787 plakalı araca ve bir taksiye taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkardığı yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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