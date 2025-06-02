Sancaktepe'de otomobil takla attı: Yaralılar, yardıma koşan vatandaşa hakaret etti

Sancaktepe'de otomobil takla attı: Yaralılar, yardıma koşan vatandaşa hakaret etti
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İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan yaralılar, yardım etmeye çalışan bir vatandaşa hakaret etti. Olay anı motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de otomobil takla attı: Yaralılar, yardıma koşan vatandaşa hakaret etti
İSTANBUL - Sancaktepe'de kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak kaza yaptı. Otomobilin içinde kalan yaralılar, kendilerine yardım etmeye çalışan bir kişinin camı kırarak müdahale etmesine hakaretle karşılık verdi. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kaza, Sancaktepe Samandıra Bağlantı Yolu'nda geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler yol kenarında durarak, takla atan aracın içinde kalan yaralıların yardımına koştu. Bir kişi, araç içinde sıkışanları çıkarmak için camı kırarak müdahale etmek istedi. Ancak araç içerisinde bulunan yaralılar camı kıran vatandaşa hakaret etti. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.Takla atan araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa
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