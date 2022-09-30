Sancaktepe'de MHP'li üyeye silahlı saldırı anı kamerada
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Sancaktepe'de, MHP Kartal üyesi Erkan Hançer'e düzenlenen silahlı saldırı anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Sancaktepe'de, MHP Kartal üyesi Erkan Hançer'e düzenlenen silahlı saldırı anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz Salı sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana gelmiş. MHP Kartal üyesi Erkan Hançer bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Görüntülerde, Erkan Hançer'in marketten çıkarak aracına doğru yöneldiği sırada market önünden bekleyen şahsın yanında taşıdığı silahı çıkartarak tek el ateş açtığı görülüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa