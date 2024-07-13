Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da kuyumcu soygunu! Dükkanı adeta kurşun yağmuruna tuttular

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe'de maskeli üç şahıs kiralık otomobil ile geldikleri kuyumcudan bir miktar altın gasp etti. Dükkan içinde çıkan arbedede soyguncular kuyumcuyu dizlerinden vurdu. Soyguncular kaçtıkları esnada, yaralı kuyumcunun oğlunun dükkandan çıkarak soygunculara ateş etmesiyle taraflar arasında çatışma çıktı. Olay yerinde yaklaşık 50 el ateş edilirken soyguncular kaçarak uzaklaştı.

Sancaktepe'de maskeli üç şahıs kiralık otomobil ile geldikleri kuyumcudan bir miktar altın gasp etti. Dükkan içinde çıkan arbedede soyguncular kuyumcuyu dizlerinden vurdu. Soyguncular kaçtıkları esnada, yaralı kuyumcunun oğlunun dükkandan çıkarak soygunculara ateş etmesiyle taraflar arasında çatışma çıktı. Olay yerinde yaklaşık 50 el ateş edilirken soyguncular kaçarak uzaklaştı.

KİRALIK ARAÇLA GELDİLER

Sancaktepe'de Ankara Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda maskeli 3 şahıs kuyumcu dükkanı önüne kiralık Mercedes otomobil ile geldi. Soyguncular dükkanda çıkardıkları otomatik silahları kuyumcuya doğrultarak vitrindeki bir miktar altını gasp etti. O esnada soyguncular ile kuyumcu Nurettin Mengühan arasında arbede yaşandı.

İstanbul'da kuyumcu soygunu! Dükkanı adeta kurşun yağmuruna tuttular

DÜKKANIN ÖNÜNDE ÇATIŞMA ÇIKTI

Soyguncuların açtığı ateş sonucu kuyumcu Nurettin Mengühan dizlerinden yaralandı. Soyguncular dükkandan çıkıp araçlarına binecekleri sırada, Nurettin Mengühan'ın oğlu kuyumcu Özgür Mengühan dükkandan çıkarak soygunculara ateş açtı. Şahısların da karşılık vermesiyle taraflar arasında çatışma çıktı. Çatışma esnasında dükkanın camına çok sayıda kurşun isabet etti. Şahıslar araçla olay yerinden uzaklaşırken kuyumcu birkaç el daha arkalarından ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurettin Mengühan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da kuyumcu soygunu! Dükkanı adeta kurşun yağmuruna tuttular

50 MERMİ İSABET ETTİ

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, dükkanın camına ve çevresine isabet eden yaklaşık 50 mermi tespit edildi. Öte yandan soyguncuların olayda kullandığı otomobilin Beykoz'dan bir araç kiralama şirketinden kiralandığı ve soyguncuların Gebze'ye doğru kaçtıkları tespit edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sancaktepe İstanbul Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

 İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş
500

Yorumlar (1)

Onur null:

erken seçim

6
4
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title