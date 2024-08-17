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Sancaktepe'de Hem İş Yeri Hem Ev Olan Gecekondu Alev Alev Yandı

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Sancaktepe'de hem iş yeri hem de ev olarak kullanılan bir gecekondu bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın, İstanbul Sancaktepe ilçesinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Sancaktepe'de hem iş yeri hem de ev olarak kullanılan bir gecekondu bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Yangın, İstanbul Sancaktepe ilçesi, Akpınar Mahallesi, Şöhret Sokak üzerinde saat 04.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hem iş yeri, hem de ev olarak kullanılan bir gecekondu da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek tüm gecekonduyu sardı. Alevlerin çıktığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen gecekonduyu yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında defalarca patlamalar yaşandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, gecekondu küle döndü. Polis ekipleri emniyet şeridiyle olayın yaşandığı alanda tedbir alırken, yangınla ilgili de inceleme başlattı.

"İçeride makineler var onlar patlıyor"

Olayı gören mahalle sakinlerinden Enver Kaya, "Dumanın kokusu geldi, baktım az bir şey ateş vardı. Sahibini aradım. Biz söndürmeye çalıştık ama elimizden geldiği kadar. İtfaiye ekipleri geldiğinde müdahale etti. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Arkadaş hem iş yeri, hem de yaşam olarak kullanıyordu. İçeride makineler var büyük ihtimalle onlar patlıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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