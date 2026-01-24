Haberler

Sancaktepe'de ahşap baraka yangını korkuttu

Güncelleme:
İstanbul Sancaktepe'de saat 05.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, iki katlı ahşap baraka tamamen kullanılmaz hale geldi.

İstanbul Sancaktepe'de gece saatlerinde yükselen alevler mahallede hareketli dakikalara neden oldu. İki katlı ahşap bir barakada çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 05.30 sıralarında Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Türkan Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ahşap barakada başlayan yangın, malzemenin yanıcı olması nedeniyle kısa sürede tüm yapıyı sardı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda iki katlı ahşap baraka tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa





