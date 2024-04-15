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Sancaktepe'de eski karısını silahla vuran şahıs intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı

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Sancaktepe'de eski karısını silahla vuran şahıs intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - Sancaktepe'de, eski karısını tabancayla başından vurarak ağır yaralayan şahıs, ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki düğün salonunda gerçekleşti. Bella palas düğün salonunda eski eşi Çiğdem A. ile karşılaşan Mehmet B. (53), önce eski eşine tabancayla ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan Çiğdem A. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne, Mehmet B. ise Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet B. tüm müdahaleye karşın kurtarılamazken, Çiğdem A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sancaktepe 3.Sayfa Haberler

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