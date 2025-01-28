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Sancaktepe'de 4 Katlı Binada Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sancaktepe'de 4 Katlı Binada Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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İstanbul Sancaktepe'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sancaktepe'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dairede bulunan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Hatice Şimşek, "Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Sesle uyandık, dışarı çıktık. Bina yanıyordu. Komşular haber vermişler. Down sendromlu bir çocuk vardı. 6 kişilerdi toplamda" dedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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