Sanayi sitesindeki yangın kontrol altına alındı İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacısında çıkan ve 4 işletmeye daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Sanayi sitesindeki yangın kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacısında çıkan ve 4 işletmeye daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, işletmeler kullanılmaz hale geldi.

Yangın, 15.30 sıralarında Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi 303 Sokakta bulunan oto yedek parçacısında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangının neden olduğu dumanlar şehrin farklı noktalarından görülürken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler alevlere müdahalede bulundu. Çalışanlar tahliye edilirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. 4 işletmeye daha sıçraya yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Komşu esnaflar, "Önce dumanlar çıktı nasıl oldu anlamadık yangın birden büyüdü. Esnaflardan yaralanan olmadı ama dumandan etkilenenler oldu" şeklinde konuştu.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ettiği yangında aralarında oto tamir ve yedek parça işletmelerinde büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.