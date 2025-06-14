Sanayi Sitesinde Yangın Paniği

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Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde, nalbur malzemeleri satan bir dükkanın ikinci katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Sanayi sitesinde yangın paniği

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Sanayii Sitesi içinde bulunan nalbur malzemeleri satan dükkanın ikinci katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Dörtyol Sanayii Sitesi 9. Yol'da bulunan nalbur malzemeleri satan dükkanın ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Paniğe ve maddi hasara sebep olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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