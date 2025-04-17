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Sanal ortamda suç içerikli 32 paylaşıma soruşturma

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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele kapsamında 32 kullanıcı tespit edilirken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele kapsamında 32 kullanıcı tespit edilirken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 10-16 Nisan 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında internet ortamında suç unsuru taşıyan paylaşımlar incelendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda suça yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 32 kullanıcı belirlendi. 21 dijital materyal incelendi. Bu çerçevede 5 adet nitelikli dolandırıcılık ve 1 adet banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması olayı ile ilgili işlem başlatıldı. Ayrıca SİBERAY faaliyetleri çerçevesinde 280 vatandaş bilgilendirilerek dijital farkındalık çalışmaları sürdürüldü.

Öte yandan, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan İ.C.I., H.İ. ve M.T. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Siber suçlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli şahıs hakkında da ayrıca yasal işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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