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Samsun Vezirköprü'de şarampole devrilen hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı

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Samsun Vezirköprü'de şarampole devrilen hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı
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Samsun Vezirköprü'de Yağınözü-Vezirköprü karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrilince 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu, jandarmanın inceleme başlattığı öğrenildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilerek yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yağınözü-Vezirköprü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yağınözü'nden Vezirköprü istikametine seyir halinde olan Selahattin Çalışkan (55) yönetimindeki 55 AOG 792 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Selahattin Çalışkan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çalışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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