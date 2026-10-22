Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Vezirköprü'de mutfak yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Vezirköprü'de mutfak yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Kılıç Güney Mahallesi’ndeki bir binanın 1. katındaki mutfakta öğle saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevlerin diğer katlara sıçraması önlendi; yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Kılıç Güney Mahallesi'nde Yunis Kıllı'ya ait binanın 1. katındaki mutfakta çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer katlara sıçramasını önleyerek, yangını kontrol altına aldı. Ardından evde soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul'da polis ekiplerine silahlı saldırı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geceye damga vuran kare! Sevgilisini yalnız bırakmadı

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
Okulda kan donduran olay! 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı

Okulda dehşet anları! 16 yaşındaki çocuk öğretmene baltayla saldırdı
Babasının mal paylaşımına tepki gösterdi: Çalışmak istemiyorum, bana daha çok ver

Mal paylaşımında ortalık karıştı! Kızının talebi şaşkına çevirdi
İran Basra Körfezi'nde 4 gemiyi aynı anda vurdu! Devrim Muhafızları'ndan ABD üslerine uyarı

İran 4 gemiyi aynı anda vurdu! Gemiler hâlâ yanıyor
Nijer'de kaçırılan Avusturyalı ve İsviçreli iki yaşlı kadın Libya'da serbest bırakıldı

Rehin tutulan 2 yaşlı Avrupalı kadın serbest! İlk sözleri o isme
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl 11 milyon lira ödül verilecek

Altın Portakal’da bu yılki ödül miktarı dudak uçuklattı!