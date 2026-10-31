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Samsun Vezirköprü'de 35 yaşındaki vatandaş arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu

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Samsun Vezirköprü'de 35 yaşındaki vatandaş arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Göl Mahallesi kırsalında 35 yaşındaki vatandaş, arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çevre sakinlerinin 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenaze otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 35 yaşındaki vatandaş, arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Göl Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsı hareketsiz halde gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cesedin 3 çocuk babası Coşkun Öcalan'a (35) ait olduğu anlaşıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Öcalan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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