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Samsun'da Temmuz Ayında 2 Bin 360 Trafik Kazası: 2 Ölü, 960 Yaralı

Samsun'da Temmuz Ayında 2 Bin 360 Trafik Kazası: 2 Ölü, 960 Yaralı
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Samsun'da temmuz ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen bin 360 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi yaralandı. Yılın ilk 7 ayında ise toplam 7 bin 948 kazada 26 kişi öldü, 4 bin 934 kişi yaralandı.

Samsun'da temmuz ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam bin 360 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi yaralandı. 2026 yılının 7 aylık döneminde ise trafik kazalarında 26 kişi olay yerinde can verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, temmuz ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında temmuz ayında 607'si ölümlü-yaralanmalı ve 645'i maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 252 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi olay yerinde can verdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 73'ü ölümlü yaralanmalı, 35'i maddi hasarlı olarak olmak üzere 108 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İlk 7 ayda trafik kazasından 26 kişi öldü

Samsun'da polis bölgesinde ilk 7 ayda 7 bin 384 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 18 kişi öldü, 4 bin 440 kişi yaralandı. Jandarma bölgesinde ise 2026 yılının ilk 7 ayında 564 kaza meydana geldi. Bu kazalara 8 kişi öldü, 494 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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