Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde, Derbent Barajı kıyısındaki tarlada bir kişi ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre kişinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, Derbent Barajı kıyısındaki tarlada ölü bulundu
Edinilen bilgiye göre, Burunca mevkisinde tarlada bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ünal Yılmaz'ın (57) ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN