Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, Derbent Barajı kıyısındaki tarlada ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Burunca mevkisinde tarlada bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ünal Yılmaz'ın (57) ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN