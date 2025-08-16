Samsun'un Atakum İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'un Atakum İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Samsun'un Atakum ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Sarıışık Mahallesi Samsun-Ankara yolu kenarında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen alevlere vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine gelmeden yangın kontrol altına alınarak, ormana sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor

Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.