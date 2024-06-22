Samsun'un Asarcık ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı

Samsun'un Asarcık ilçesinde tek katlı bir evde yangın meydana geldi.

Yangın, Asarcık ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Abdullah Hündür'e ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler evi sardı. Yangın sonucunda evde maddi zarar oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN