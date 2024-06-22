Üye Girişi
Haberler

Samsun'un Asarcık ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Asarcık ilçesinde bulunan Abdullah Hündür'e ait tek katlı evde çıkan yangın sonucunda evde maddi zarar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde tek katlı bir evde yangın meydana geldi.

Yangın, Asarcık ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Abdullah Hündür'e ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler evi sardı. Yangın sonucunda evde maddi zarar oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Jandarma İtfaiye Asarcık Samsun Samsun Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm

Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm

 HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

 Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title