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Samsun Terme'de metamfetamin olduğu değerlendirilen 228,79 gram madde ele geçirildi

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Samsun Terme'de metamfetamin olduğu değerlendirilen 228,79 gram madde ele geçirildi
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Samsun'un Terme ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda metamfetamin olduğu değerlendirilen 228,79 gram madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 228,79 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde arama yaptı. Çalışmaların devamında 2 kişinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda metamfetamin olduğu değerlendirilen toplam 228,79 gram madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 ABD doları ve 32 bin 550 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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