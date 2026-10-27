Samsun Terme'de metamfetamin olduğu değerlendirilen 228,79 gram madde ele geçirildi

Samsun Terme'de metamfetamin olduğu değerlendirilen 228,79 gram madde ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Terme ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda metamfetamin olduğu değerlendirilen 228,79 gram madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 228,79 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde arama yaptı. Çalışmaların devamında 2 kişinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda metamfetamin olduğu değerlendirilen toplam 228,79 gram madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 ABD doları ve 32 bin 550 TL ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.