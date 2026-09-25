Samsun Tekkeköy'de 1395 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bin 395 adet sentetik ecza hap, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışma sonucu S.T.'nin kullandığı aracı takibe aldı. Jandarma ekiplerini fark eden Topal, araçtan dışarı bir poşet attı. Ekipler tarafından yakalanan Topal'ın attığı poşette, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda bin 395 adet sentetik ecza hap, bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.T., uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı