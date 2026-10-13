Samsun Salıpazarı'nda amcasının oğlunu öldüren emekli polise müebbet hapis verildi

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren emekli polis, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 12 bin 500 TL adli para cezası verildi.

Olay, 29 Temmuz 2025 tarihinde Salıpazarı ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Cemil Çakır (70) ile amcasının oğlu, 3 çocuk babası taksici Bahittin Çakır (76) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunuyordu. Olay günü sabah saatlerinde eşi Meliha Çakır ile patpat olarak bilinen tarım aracıyla tarlasına gitmek üzere yola çıkan Bahittin Çakır'ın önü, yol üzerinde bekleyen Cemil Çakır tarafından kesildi. Çıkan tartışmanın ardından Cemil Çakır'ın tabancayla ateş ettiği Bahittin Çakır, vücuduna isabet eden mermi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından kaçan Cemil Çakır, kolluk kuvvetlerinin saha ve istihbarat çalışmaları sonucu yaklaşık 8 saat sonra Sarıhasan Mahallesi Esinli mevkisindeki bir bağ evinde yakalandı. Sanığın üzerinde yapılan aramada tabanca, tabancaya ait fişekler, pasaport ve yabancı ülke parası ele geçirildi.

Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, sanığın kendisini korumak amacıyla hareket ettiği yönündeki savunmasını kabul etmedi. Olay yerinde maktule veya yakınlarına ait başka bir silah bulunmadığı ve sanığa yönelik haksız bir saldırının kanıtlanamadığı belirtilerek meşru müdafaa şartlarının oluşmadığı değerlendirildi.

Olayın ardından kaçan ve yaklaşık 8 saat sonra yakalanan sanığın samimi pişmanlık göstermediği kanaatine varan mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki takdiri indirim hükümlerini uygulamadı. Cemil Çakır, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 12 bin 500 TL adli para cezası verildi.

Mahkeme, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, ölen Bahittin Çakır'ın yakınları karara itirazda bulunacaklarını belirterek sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı