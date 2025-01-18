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Samsun Polisi Minibüs Şoförlerine Seminer Verdi

Samsun Polisi Minibüs Şoförlerine Seminer Verdi
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, minibüs şoförlerine siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı ve dolandırıcılık konularında seminer düzenledi. Etkinlikte 50 kişiye ulaşıldı ve yolculara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Samsun polisi minibüs şoförlerine siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis konularında seminer verdi.

SİBERAY Programı kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hasköy Minibüsçüler Derneği çalışanlarına yönelik; siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis konularında seminer düzenledi. Seminer çerçevesinde 50 kişiye ulaşıldı. Etkinlik sonunda, minibüsleri kullanacak yolculara dağıtılmak üzere el broşürleri teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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