Samsun Otogarı'nda tahliye gerginliği

Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir yazıhane icra memurları ve polis ekipleri eşliğinde tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, tahliye işleminin yazıhane sahibi ve otogar yönetimi arasındaki davanın otogar yönetimi lehine sonuçlanması ile gerçekleştirildi. Kadir K. tarafından işletilen 1 ve 2 nolu yazıhane saat 13.00 sıralarında icra memurları ve polis ekipleri eşliğinde tahliye edildi. Tahliye sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Durumun yatışması ile yazıhanede bulunan masa, sandalye ve çeşitli eşyalar iş yeri dışına çıkarıldı. Eşyaların tahliyesinin ardından yazıhanenin kapısına kilit vuruldu.

Tahliye işlemi sırasında otogar içerisinde polis ekipleri güvenlik amacıyla bekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı