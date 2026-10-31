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Samsun Kavak'ta yağışta kayan hafif ticari araç refüje çıktı, 3 kişi yaralandı

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Samsun Kavak'ta yağışta kayan hafif ticari araç refüje çıktı, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Samsun Kavak'ta yağışta kayan hafif ticari araç refüje çıktı, 3 kişi yaralandı
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Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çıktı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı, inceleme başlatıldı.

Samsun'da hafif ticari aracın yağmurdan dolayı kayarak refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman H. yönetimindeki 61 AJE 755 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Kazada, sürücü Osman H. ile araçta bulunan Cemile H. ve Gül E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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