Kavak'ta trafik denetimleri

Kavak'ta trafik denetimleri
Güncelleme:
Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, elektrikli bisiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetimleri aralıksız sürdürüyor. Son denetimde yasal yaş şartını taşımayan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Samsun'un Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, ilçe genelinde motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda sürücülerin belge, yaş ve trafik kurallarına uyumları titizlikle kontrol ediliyor. Gerçekleştirilen son denetimlerde plakalı elektrikli bisikleti kullanan sürücünün yasal yaş şartını taşımadığı tespit edildi. Sürücüye ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, özellikle elektrikli bisiklet ve motorlu araç kullanımında yaş sınırı ve trafik kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, denetimlerin ilçe genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - SAMSUN

